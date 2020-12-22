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Шоу-бизнес

Ким Кардашьян объявила, что раздаст своим подписчикам полмиллиона долларов

10:00 22 декабря 2020
Ким Кардашьян

Американская бизнес-леди и телезвезда Ким Кардашьян решила заняться благотворительностью и поддержать своих подписчиков не только морально, но и финансово. На своей странице в Twitter 40-летняя красотка объявила, что намерена раздать по 500 долларов тысяче нуждающихся.

«Привет, ребята! Это самое замечательное время года. Я знаю, что 2020 год был действительно тяжелым, и людям приходится бороться изо всех сил, беспокоясь о том, как платить за квартиру, на какие деньги купить еду на стол или подарок под елку детям. Я хочу распространить любовь, отправив по 500 долларов 1000 человек», — написала Ким. Она призвала фанатов ретвитнуть ее пост, указав свой $Cashtag (кошелек в мобильном платежном сервисе Cash App) и хэштег #KKWHoliday.

Тысячи подписчиков бросились заранее благодарить Кардашьян за щедрость и рассказывать о своем тяжелом положении. Кто-то писал, что ему нечем платить за обучение или что у него болеют дети. Многие женщины рассказывали, то беременны первенцем и не знают, как им выживать. А кто-то просил деньги на ремонт машины.

Ранее, как писали «ФАКТЫ», украшенный к Рождеству особняк Ким Кардашьян сравнили с моргом.

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