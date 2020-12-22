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Шоу-бизнес

Сын Майкла Джексона привел в магазин игрушек 25 детей и разрешил брать все, что хочется

11:29 22 декабря 2020
Принс Джексон

Старший сын покойного американского певца Майкла Джексона в преддверии Рождества сыграл роль Санта-Клауса для детей из малообеспеченных семей. Как сообщает издание TMZ, 23-летний Принс Джексон, основатель благотворительного фонда Heal L.A. Foundation, привел 25 детей в магазин игрушек Mattel и разрешил покупать все, что им захочется, выделив на каждого по 150 долларов. В случае, если сумма превышала 150 долларов, магазин предоставлял на излишек товара 50-процентную скидку.

Ранее фонд Принса Джексона раздавал в Лос-Анджелесе бесплатную еду.

Принс — первенец умершего в 2009 году Майкла Джексона. Его мать — медсестра Дебби Роу. Майкл был женат на ней в течение трех лет — с 1996 по 1999. Помимо Принса Дебби родила Джексону дочь Пэрис. Младшего сына музыканта Принса Майкла Джексона II уже после развода с Дебби выносила и родила суррогатная мать, личность которой не разглашается.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Ким Кардашьян раздаст своим подписчикам полмиллиона долларов к Рождеству.

Фото TMZ

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