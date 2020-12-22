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Alyona Alyona превратилась в бородатую женщину

17:23 22 декабря 2020
Alyona Alyona

Рэп-исполнительница Alyona Alyona, призывающая принимать себя и не стесняться своего тела, заговорила о проблеме лишних волос на лице и теле у женщин. Чтобы привлечь внимание к теме, артистка опубликовала в сети фото, на которых позирует с бородой и усами.

«А что, если волосы растут на лице? Волосы темного цвета. И сегодня все назовут 10 методов, как от них избавиться. А что, если тебе 14 лет? И ты понимаешь, что ты не такой, как все. И ты никому об этом не говоришь. Делаешь все, чтобы они исчезли, и никто этого не видит. Но ты же знаешь…» — пишет исполнительница.

Она подчеркивает, что в сети создано множество мемов об «усатых женщинах», многие школьницы стесняются волос на руках.

«И пусть проходят годы и проблема внешне уже решена, но внутри воспоминания не исчезают за один миг. Принять себя и отпустить на свободу все, что спрятала, было лучшим решением в моей жизни.

Я очень рада, что могу делиться, просто говорить о каких-то особенных вопросах, не ожидая советов или сочувствия, не боясь осуждения. Просто говорить. Потому что хочется, чтобы вы знали немного больше", — поделилась Alyona Alyona.

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