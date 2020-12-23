Алла Пугачева попала в списки кандидатов в Госдуму

Певица Алла Пугачева может стать кандидатом на выборах в Госдуму России по Москве.

По информации «Ведомостей», власти уже сформировали список потенциальных кандидатов — выборы должны состояться в 2021 году.

Издание, ссылаясь на информированные источники, утверждает, что переговоры по поводу участия в избирательной кампании планируют провести не только с Аллой Пугачевой, но и с певицей Валенией, а также шоуменом Павлом Волей.

Окончательный список кандидатов планируют сформировать к концу января — началу февраля.

Напомним, что недавно Алла Пугачева попала на фото без прически и макияжа — ее запечатлел Максим Галкин, провожавший детей в школу. На первом плане — одетые Лиза и Гарри, а Алла Борисовна маячит на втором плане у стены.

Фото Аллы Пугачевой из социальных сетей.

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