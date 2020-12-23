28.24 / 28.51 34.22 / 34.73
Киев: -1
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Алла Пугачева попала в списки кандидатов в Госдуму

10:19 23 декабря 2020
Алла Пугачева

Певица Алла Пугачева может стать кандидатом на выборах в Госдуму России по Москве.

По информации «Ведомостей», власти уже сформировали список потенциальных кандидатов — выборы должны состояться в 2021 году.

Издание, ссылаясь на информированные источники, утверждает, что переговоры по поводу участия в избирательной кампании планируют провести не только с Аллой Пугачевой, но и с певицей Валенией, а также шоуменом Павлом Волей.

Окончательный список кандидатов планируют сформировать к концу января — началу февраля.

Напомним, что недавно Алла Пугачева попала на фото без прически и макияжа — ее запечатлел Максим Галкин, провожавший детей в школу. На первом плане — одетые Лиза и Гарри, а Алла Борисовна маячит на втором плане у стены.

Фото Аллы Пугачевой из социальных сетей.

144

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Кернес

В последний момент? Зеленский отказался приехать на похороны Кернеса

Король и его официальная наложница

Сотни голых фото официальной любовницы короля Таиланда попали в руки антимонархистов

Машина французской жандармерии

Во Франции убиты трое полицейских, пытавшихся спасти женщину

Никитюк

Леся Никитюк «напросилась» на «Холостячку 2»

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер