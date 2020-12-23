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Шоу-бизнес

Олег Винник припугнул всех намеком на смерть

11:39 23 декабря 2020
Олег Винник

Популярный певец Олег Винник намекнул на быстротечность жизни и объяснил, почему не ждет особых материальных подарков в новогоднюю ночь.

«Я убежден, что праздник можно сделать каждый божий день. Не стоит ждать и думать: „А что же нам кто-то подарит?“ Подарок очень простой — просто проснуться утром, почувствовать себя счастливым и поделиться этим счастьем с другими», — цитирует певца телеканал «Украина».

По словам Олега Винника, люди, ложась спать, не задумываются над тем, что могут и не проснуться. «Жизнь — такая вещь, которая может измениться за одну секунду. Когда ты обнимаешь утром родного человека и говоришь: „Я тебя так люблю“. Это самое главное», — говорит певец.

Напомним, что недавно Олег Винник порадовал своих фанатов новым фото — он признался, что не умеет и не любит делать селфи, однако для Святого Николая научился и попросил у него для всех подарки.

Фото Олега Винника из соцсетей.

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