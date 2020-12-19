Олег Винник сделал селфи для Святого Николая

В праздник Святого Николая популярный певец Олег Винник порадовал своих фанатов новым фото. В Instagram певец признался, что не умеет и не любит делать селфи. Но для Святого Николая научился и попросил у него для всех подарки.

«А ти, Святий Миколай, на святвечір завітай! Всім нам маски познімай! Миром, щастям привітай! Зі Святом, любі!», — поздравил украинцев Винник.

Фанаты поблагодарили певца за снимок, поздравили с праздником и пожелали всего самого доброго и светлого. Многие пишут, что своим фото Винник поднял настроение.

Напомним, недавно Олег Винник стал одним из тренеров телешоу «Голос країни». Вместе с ним оценивать выступления участников будут и другие известные украинские артисты -Тина Кароль, Надя Дорофеева и MONATIK. Ведущими одиннадцатого сезона станет известная телепара — Юрий Горбунов и Екатерина Осадчая.



Фото Instagram/olegg.vynnyk





23

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter