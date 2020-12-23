«Я жив!!!» Напугав всех, Борис Моисеев опубликовал фото «получше»

Певец Борис Моисеев, на днях опубликовавший черно-белое фото и вспомнив о событиях десятилетней давности, когда его жизнь разбилась на «до» и «после» из-за инсульта, показал другую, более жизнеутверждающую фотографию.

Ее в Instagram выложил арт-директор Бориса Моисеева Сергей Горох. «Это фото лучше! Спасибо за переживания. Я жив и счастлив», — приводит он слова певца, которого растрогали переживания его поклонников и высказываемая ими поддержка.

В массмедиа с завидной периодичностью появляются публикации, касающиеся тяжелого состояния певца, который сейчас большую часть времени проводит дома, и это его очень расстраивает. Борис Моисеев сетует на то, что журналисты звонят и спрашивают его о состоянии здоровья и завещании, когда «не хватает хайпа или рейтинга». «Очень обидно, когда просыпаешься утром в хорошем настроении, выпиваешь чашку ароматного чая или кофе, и читаешь заголовок, что я чуть ли не умер, или что мне не на что есть, что я бедствую или продал свою недвижимость, что никому не открываю дверь, что меня все забыли. Меня это сильно обижает и расстраивает», — жаловался певец.

Фото Бориса Моисеева из соцсетей.

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