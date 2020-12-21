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Шоу-бизнес

«Жизнь изменилась»: Борис Моисеев напугал поклонников

9:54 21 декабря 2020
Борис Моисеев

Известный российский певец Борис Моисеев вспомнил событие десятилетней давности, которое разделило его жизнь на «до» и «после» — 20 декабря 2010 года он попал в больницу с инсультом.

В своем Instagram он выложил черно-белое фото, сопроводив его комментарием: «Ровно 10 лет назад жизнь Бориса Моисеева изменилась до и после…»

В комментариях под этим постом певцу высказывалась поддержка, а одна из поклонниц просила Бориса Моисеева не пугать так людей.

Напомним, что после госпитализации в 2010 году Бориса Моисеева, находившегося в тяжелейшем состоянии, вводили в кому и подключали к аппарату искусственной вентиляции легких. После этого он, выписавшись из больницы, редко появляется на людях, проводя основное время дома.

Периодически в прессе появляются слухи о его тяжелом состоянии, что Бориса Моисеева крайне огорчает. Он говорит, что представители массмедиа начинают звонить ему, когда «не хватает хайпа».

А недавно его помощник сообщил, что певца «впечатлил» дует Ольги Бузовой и Николая Трубача, которые исполнили вместе «Голубую луну». Борис Моисеев хочет пригласить в готовящуюся передачу о нем Бузовую и Трубача, чтобы спеть эту песню втроем.

Фото — скриншот.

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