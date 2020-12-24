Накрашенная 11-летняя дочь Веры Брежневой поразила своей взрослостью

Дочка Веры Брежневой и ее экс-супруга — днепропетровского бизнесмена Михаила Кипермана — выложила в соцсети фотографии, на которых 11-летняя Сара Киперман выглядит на все 20 лет.

Серию фотографий с дня своего рождения, на который девочка надела черное платье с голой спиной и сделала взрослый макияж, она прокомментировала в Instagram фразой о том, что доверие — идеальное орудие убийства.

А Вера Брежнева опубликовала свежую фотографии дочери, с которой они отправились на отдых в теплые края, где смеющаяся девочка без макияжа выглядит на свой возраст. Как будто бы два разных человека…

Вера Брежнева, дочке которой в декабре исполнилось 11 лет, трогательно поздравила ее с днем рождения и сказала, что «11 лет назад родила себе подарок».

Фото Сары Киперман из соцсетей.

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