Экс-солистка Hi-Fi упала в обморок и разбила лицо

Российская певица Татьяна Терешина, ранее выступавшая в составе группы Hi-Fi, упала и разбила лицо.

Об этом Терешина рассказала своим фолловерам в сториз в Instagram, продемонстрировав ссадины под глазом и над бровью с левой стороны лица.

«Я встала рано утром, чтобы начать собирать ребенка в школу, и упала в обморок. Лицом об плитку. Вот такая фигня», — грустно говорит Татьяна.

Татьяна Терешина появилась в группе Hi-Fi в 2003 году. Она приняла участие в более чем 500 концертах, вместе с ней коллектив записал хит «Беда». Группа была номинирована на Премию Муз-ТВ 2005 «Лучший танцевальный проект», которую получила уже после ухода Татьяны, в июне 2005 года. Она начала сольную карьеру. В 2011 году вышел первый сольный альбом Татьяны «Открой мне сердце». Стили композиций Терешиной — R&B и поп.

Певица воспитывает двоих детей — дочь Арис, родившуюся в первом (гражданском) браке и сына Арсения-Остапа. Она замужем за бизнесменом Олегом Курбатовым.

Ранее известная украинская актриса Ксения Мишина потеряла сознание на съемках сериала «Клятва врача». Примечательно, что произошло это во время сцены изнасилования героини актрисы.

Фото Татьяны Терешиной из социальных сетей.

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