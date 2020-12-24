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Федосеева-Шукшина наконец развелась с Алибасовым

15:22 24 декабря 2020
Федосеева-Шукшина наконец развелась с Алибасовым

Пресненский суд Москвы 24 декабря расторг брак продюсера Барии Алибасова и актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной, удовлетворив все исковые требования последней.

«Решением мирового судьей судебного участка 418 Пресненского района города Москвы удовлетворены исковые требования Шукшиной Л.Н. к Алибасову Б.К. о расторжении брака», — прокомментировал СтарХиту решение Фемиды пресс-секретарь Пресненского суда.

В свою очередь адвокат Федосеевой-Шукшиной Юлия Вербицкая-Линник сообщила, что его клиентка просила поторопиться с разводом, «думая о будущем».

«Она не хочет уходить в вечность, к Василию Макаровичу (Шукшину. — Авт.), в качестве жены Алибасова», — сказала юрист.

Напомним, 73-летний Бари Алибасов, который в 2019 году едва не погиб после отравления «Кротом», собирается жениться на 31-летней любовнице и утверждает, что скоро снова станет отцом. По его словам, его молодая избранница беременна.

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