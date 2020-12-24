Переболевший коронавирусом Ширвиндт готов продать антитела

86-летний российский артист Александр Ширвиндт вылечился от COVID-19, его выписали домой. Об этом сообщает СтарХит.

Художественный руководитель Театра Сатиры Александр Ширвиндт и его супруга Наталья переболели коронавирусом, пока они находились в больницы, их сына Михаила завалил шквалом вопросов о самочувствии известного актера. В результате Ширвиндт-старший записал видео с обращением к поклонникам.

«Тут такая история. Получается, я выздоровел, а почему я выздоровел, и выздоровел ли я, не известно никому. Поэтому давайте подождем», — сказал он.

В записанной ролике Михаил Ширвиндт пошутил за кадром, что он уже торгует антителами отца. «Говорят, у тебя их много. Хорошие? Не знаю, пока их никто не покупал», — сказал сын Ширвиндта.

«Не продешеви», — проиронизировал Ширвиндт-старший.

Ранее Александр Ширвиндт указал, что в смерти Михаила Жванецкого есть странности.

Фото: Википедия

96

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter