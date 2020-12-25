Гарик Харламов показал птенцов голубей и ужаснулся

Российский шоумен Гарик Харламов был шокирован, когда увидел птенцов голубей. Об этом он написал пост в Instagram.

«Да! Я правда до 18 лет думал, что воробьи — это дети голубей! Когда появилась возможность посмотреть на реальных детей голубей, я понял, что хочу оставить все как есть! Для меня всю жизнь детьми голубей будут воробьи!!! Потому что эти просто не могут быть детьми кого бы то ни было вообще», — написал Харламов и разместил фото птенцов голубей.

«А я думала, что женщины рожают девочек, а мужчины мальчиков!!! Логично же», — прокомментировала пост одна из подписчиц.

Напомним, ранее Харламов высмеял вопрос, заданный Шнуром Путину.

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