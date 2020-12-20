27.90 / 28.08 33.94 / 34.22
Киев: +2
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Сплошное "пи***": Гарик Харламов высмеял вопрос Шнура Путину

12:13 20 декабря 2020
Харламов

Российский шоумен Гарик «Бульдог» Харламов в своем Instagram представил ролик, в котором высмеял лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова, «засветившегося» на ежегодной пресс-конференции Путина с глупыми вопросами.

Харламов представил «полную версию» вопросов Шнурова.

Несмотря на то, что в действительности музыкант смог обойтись без ненормативной лексики, в версии Харламова вместо некоторых его слов звучал «звук цензуры», который обычно используют, чтобы скрыть мат.

«Как простому русскому человеку, вот простому, ***, каких большинство, ***, описывать эту *** жизнь, не используя ненормативную лексику, ***?» — сказал Шнуров в «полной версии» вопроса.

Напомним, во время пресс-конференции 17 декабря Шнуров, который занимает пост генпродюсера канала RTVi, задал президенту РФ два вопроса. Первый по поводу русских хакеров, которые якобы не помогли Трампу снова выиграть на президентских выборах, и что теперь с будет с главой Белого дома. Также Шнуров спросил Путина о том, как простому человеку описывать жизнь, не используя мат. В ответ Путин посоветовал обратиться к известным фильмам и классике кино и учиться говорить «редиска» вместо ненормативной лексики. Российский лидер поблагодарил артиста за то, что он не стал материться на пресс-конференции.

Поведение Шнурова, который ранее утверждал, что в случае общения с Путиным, скажет главе Кремля только слово «Хватит», раскритиковали его коллеги и даже кремлевский пропагандист Соловьев.

Фото sport-express.ru/

169

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Харламов

Асмус, прощай: Харламов сделал предложение известной певице

Александр Усик

Усик дал неожиданный прогноз на бой Джошуа – Фьюри

Ротару

«Вилла София» продается: стало известно о попытках Софии Ротару избавиться от своей гостиницы в Крыму

певец

"Просто до мурашек": Dan Balan презентовал песню со своей подопечной из "Голосу країни"

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер