Сплошное "пи***": Гарик Харламов высмеял вопрос Шнура Путину

Российский шоумен Гарик «Бульдог» Харламов в своем Instagram представил ролик, в котором высмеял лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова, «засветившегося» на ежегодной пресс-конференции Путина с глупыми вопросами.

Харламов представил «полную версию» вопросов Шнурова.

Несмотря на то, что в действительности музыкант смог обойтись без ненормативной лексики, в версии Харламова вместо некоторых его слов звучал «звук цензуры», который обычно используют, чтобы скрыть мат.

«Как простому русскому человеку, вот простому, ***, каких большинство, ***, описывать эту *** жизнь, не используя ненормативную лексику, ***?» — сказал Шнуров в «полной версии» вопроса.

Напомним, во время пресс-конференции 17 декабря Шнуров, который занимает пост генпродюсера канала RTVi, задал президенту РФ два вопроса. Первый по поводу русских хакеров, которые якобы не помогли Трампу снова выиграть на президентских выборах, и что теперь с будет с главой Белого дома. Также Шнуров спросил Путина о том, как простому человеку описывать жизнь, не используя мат. В ответ Путин посоветовал обратиться к известным фильмам и классике кино и учиться говорить «редиска» вместо ненормативной лексики. Российский лидер поблагодарил артиста за то, что он не стал материться на пресс-конференции.

Поведение Шнурова, который ранее утверждал, что в случае общения с Путиным, скажет главе Кремля только слово «Хватит», раскритиковали его коллеги и даже кремлевский пропагандист Соловьев.

Фото sport-express.ru/

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