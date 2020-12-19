Больше не бунтарь: экс-коллега Шнура раскритиковала его глупые вопросы Путину

Экс-солистка группы «Ленинград» Алиса Вокс, прославившаяся песней про «лабутены», заявила, что Сергей Шнуров зря заставил людей на пресс-конференции Владимира Путина слушать свои «откровенно глупые вопросы».

«Жаль, наверное, что потратили время конференции на два откровенно глупых вопроса. Ни один из них не является ни острым, ни важным, ни социально полезным», — передает слова Вокс «Подъем».



По ее словам, от того человека, которого она знала, ничего не осталось. Раньше бы Шнуров «не пошел бы ни на какую конференцию, если бы не смог на ней задать вопрос, который хоть кому-то важен».

«Я не могу сказать, что я как-то особенно разочарована. Когда ты ничего не ждешь от человека/события/явления, то он/оно и не может тебя разочаровать. … У меня же есть совершенно четкое понимание, что рыбы по деревьям не лазают, даже если прорекламируют обратное», — уточнила певица.

Экс-солистка «Ленинграда» считает, что Шнуров не превратился в тех, о ком пел раньше с сарказмом, ведь его позиция и раньше была лишь артистическим амплуа.

«Не думаете ли Вы, что весь этот сарказм был порождением зависти?.. «…да зелен виноград» — как у Крылова. С годами эксплуатировать образ бунтаря стало сложно. Когда у тебя зубы за 15 млн — никто не поверит в «когда нет денег», — добавила Вокс.

Напомним, Сергей Шнуров на большой пресс-конференции Владимира Путина задавал вопрос как корреспондент RTVI, где он работает генеральным продюсером. Он спросил Путина, почему русские хакеры не помогли в очередной раз избраться Трампу и может ли тот рассчитывать на какую-либо должность в России. Также Шнуров спросил, «какими словами русский человек может описывать эту жизнь, если не матом».

Вопросы Шнурова раскритиковали в сети. Пользователи припомнили ему интервью у Юрия Дудя, где музыкант заявлял, что, оказавшись перед Путиным, скажет ему «хватит».

Фото dni.ru/

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