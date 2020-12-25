Оксана Марченко показалась девочкой на фоне невестки

47-летняя украинская телеведущая Оксана Марченко сфотографировалась с женой сына Богдана. Снимок разместила в своем Instagram блогер Екатерина Клочко, невестка телеведущей.

На опубликованном в сториз фото Оксана Марченко и ее невестка выглядят практически ровесницами. Во многом этого удалось достичь за счет правильно подобранного стиля одежды, особенно шапочки. На снимке женщины демонстрируют праздничное новогоднее настроение. Марченко — слева, с бокалом в руке.

Ранее невестка Оксаны Марченко рассказала о взаимоотношениях со свекровью, и за что она ее любит — Екатерина Клочко даже назвала ее лучшей в мире.

Напомним, телеведущая Оксана Марченко до неузнаваемости изменила свой образ, и новый имидж пришелся по душе ее поклонникам.

Фото 90_katerina60/instagram.com

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