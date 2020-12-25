Певец Лоза взбесил людей сарказмом над лечащими от ковида врачами

Российский певец Юрий Лоза, который ранее возмущался отсутствием звания заслуженного артиста РФ, саркастически прокомментировал в своем Facebook повышение выплат российским медикам.

«В новостях увидел сообщение: „Президент России Владимир Путин поручил сделать выплаты медикам, борющимся с коронавирусом в праздничные новогодние дни, в двойном размере“. В связи с чем хочу предупредить всех, кто в эти дни траванется салатом, подвернет ногу, будет укушен собакой или еще как-нибудь пострадает — берите такси и сами езжайте в профильное медицинское учреждение! А иначе рискуете встретить Новый год в ковидной больнице, где вас будут интенсивно лечить от вируса, чтобы получить за это двойной тариф», — написал Лоза.

Этот пост вызвал бурю в сети.

«Автору поста просто бы сутки волонтером посмотреть, что такое красная зона», — написала одна из подписчиц. Другие комментарии: «У медработников, работающих в ковидных госпиталях, оплата почасовая и не зависит от количества пациентов», «Иногда лучше петь, чем писать».

Напоминаем, недавно Лоза стал жертвой мошенников в оккупированном Крыму.

Фото: Facebook Юрия Лозы

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