Девушка Моргенштерна объявила о беременности

Девушка российского рэпера Алишера Валеева (Моргенштерна) Дилара Зинатуллина опубликовала на своей страничке в соцсетях многозначительное фото.

Она выложила в Instagram фотографию со стоящим перед ней на колене Алишере, который обнимает девушку и прижимается ухом к ее груди. Фотографию Дилара никак не комментирует, лишь размещает эмодзи с двумя взрослыми и ребенком. В комментариях фолловеры вовсю обсуждают, беременна она или нет.

Кстати, это же фото девушка разместила в сториз. На фотографии она «прилепила» елочную игрушку — шарик, на котором написаны поздравления с новогодними праздниками.

Напомним, что российский рэпер Моргенштерн собирается приехать в Украину. Сольные выступления рэп-исполнителя хотят провести в Киеве 3 июня, в Харькове 4 июня и в Запорожье 6 июня.

Фото Дилары Зинатуллиной из соцсетей.

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