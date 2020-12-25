28.20 / 28.35 34.18 / 34.46
Киев: +6
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Девушка Моргенштерна объявила о беременности

15:08 25 декабря 2020
Дилара Зинатуллина

Девушка российского рэпера Алишера Валеева (Моргенштерна) Дилара Зинатуллина опубликовала на своей страничке в соцсетях многозначительное фото.

Она выложила в Instagram фотографию со стоящим перед ней на колене Алишере, который обнимает девушку и прижимается ухом к ее груди. Фотографию Дилара никак не комментирует, лишь размещает эмодзи с двумя взрослыми и ребенком. В комментариях фолловеры вовсю обсуждают, беременна она или нет.

Кстати, это же фото девушка разместила в сториз. На фотографии она «прилепила» елочную игрушку — шарик, на котором написаны поздравления с новогодними праздниками.

Напомним, что российский рэпер Моргенштерн собирается приехать в Украину. Сольные выступления рэп-исполнителя хотят провести в Киеве 3 июня, в Харькове 4 июня и в Запорожье 6 июня.

Фото Дилары Зинатуллиной из соцсетей.

42

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Олег Винник

«Ооо, охладила мне…» Женатый Олег Винник устроил флирт с актрисой-моделью

Чисто News

Шутка «Квартала 95» про протесты предпринимателей вызвала негодование

Двойник королевы на столе

Королева Елизавета шокировала зрителей, станцевав на столе во время рождественской речи – но все разъяснилось

Виталий Чепинога

«Да и не посадите вы никакого Порошенко. То такое — лишь бы ляпнуть. Поздно, господин президент»

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер