Звезда украинских и российских сериалов стала мамой

31-летняя российская актриса Алина Ланина (Кизлярова) объявила о рождении сына. В своем Instagram она сообщила, что судьба сделала ей подарок под Рождество 13 декабря.

На свет появился мальчик весом 3,7 кг.

«Наша встреча прошла невероятно красиво. Без травм, без вмешательств, быстро, естественно. Спасибо всем за молитвы и добрые пожелания. Теперь готовы принимать поздравления», — написала актриса, которая ранее признавалась, что все ее близкие считали, что ее первенцем станет девочка.

То, что Алина ждет мальчика, выяснилось всего за несколько месяцев до родов.

«Моя мама, когда узнала о беременности, на эмоциях сказала: „спасибо за внучку“. Муж тоже больше ждал девочку… Имя для девочки уже было 100% выбрано. И даже комментарии на 80% пророчили девочку… А получилось, как хотела я! Редкий случай, когда мамочка хочет пацана», — рассказывала актриса в комментарии изданию СтарХит.

Ланина известна зрителям по ролям в фильмах «Берега любви», «Тайны института благородных девиц», «Скалолазка», «Время дочерей», «Братья по обмену» и др.

Напомним, в октябре российский бомонд поздравлял с рождением первенца актеров Евгения Стычкина и его супругу Ольгу Сутулову.

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