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Шоу-бизнес

«Плевать, что говорят»: Королёва и Тарзан выпустили совместную песню после скандала с изменой

8:04 26 декабря 2020
Наташа Королева и Тарзан

Супруги Наташа Королёва и Сергей «Тарзан» Глушко, записали новую песню. Об этом Сергей сообщил в своем Instagram.

«Я иду, глаза горят, мне плевать, что говорят. …Что было — не в счёт, обратный отсчёт», — текст первого куплета.

Но в финале один из героев песни остаётся «один среди витрин». Подписчики пока не могут разгадать, что означает такой финальный поворот. Среди фолловеров высказываются предположения, что речь идет в возможном расставании Королёвой и Тарзана — ранее на это намекал Николай Басков.

Также Глушко опубликовал у себя в аккаунте совместное фото с супругой.

Некоторые фанаты обвиняют пару в черном пиаре и обмане поклонников, другие — желают любви и счастья.

Ранее Наташа Королёва неприятно удивила поклонников тем, что использовала «попытку отдохнуть от цивилизации» для участия в коммерческом проекте.

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