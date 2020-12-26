«Двойные стандарты»: украинцы набросились с упреками на Софию Ротару после ее участия в записи концерта «Квартала 95»

Певица София Ротару вернулась в Украину после выступления на «Песне года» в Москве и 22 декабря в Киеве во дворце «Украина» приняла участие в записи концерта «Студии Квартал 95». Фрагменты шоу опубликовал фан-аккаунт певицы в Instagram.

Выступление 73-летней Софии Ротару стало сюрпризом для зрителей.

Певица также дала интервью Кате Осадчей для программы «Светская жизнь». В инстаграм-аккаунте программы анонсирован рассказ Ротару о «годе в самоизоляции, семье и юбилее Червоної рути».

Часть пользователей негативно высказывается по поводу того, что Ротару пела в Москве украинские песни «Червона рута» и «Одна калина за вікном». Ее обвинили в лицемерии, спрашивая, как пелось на «Песне года» в столице страны-агрессора.



При этом часть поклонников в восторге от выступления Софии Ротару:

Ранее сообщалось, что Ротару испытывает материальные трудности и продает свою гостиницу в Крыму.

Фото: скриншот видео выступления

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