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Шоу-бизнес

Просто Queen: Тина Кароль очаровала поклонников новым «обнаженным» фото

10:14 26 декабря 2020
Тина Кароль

Украинская певица Тина Кароль в поддержку юбилейного альбома опубликовала откровенный снимок в своем Instagram.

Певица разместила пост о том, что новый альбом уже доступен на стриминговых сервисах. При этом она обнародовала анимированное «обнаженное» фото под строчки из песни «Ноченька». На фото Тина прикрывает грудь рукой.

«Одиночество — это пьедестал, неиссякаемый источник вдохновения. Мои музы шепчут вам о любви…», — подписала снимок певица.

Пост быстро набрал около 100 тысяч просмотров, многие фолловеры в восхищении:

Этот кадр продолжает ряд откровенных снимков, которыми Тина Кароль будоражит поклонников: недавно она разместила свое фото в полностью обнаженном виде. Так она решила анонсировать выход «Юбилейного альбома», в котором собрала свои знаковые хиты за 15 лет на сцене.

Ранее в адрес Тины Кароль были критические выпады по поводу «неправильных форм».

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