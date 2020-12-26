Справка не нужна: Дикусар рассказал, почему до сих пор остается венчанным мужем Шоптенко

Известный украинский хореограф Дмитрий Дикусар, который в 2016 году развелся с другой известной танцовщицей Аленой Шоптенко, остается ее венчанным мужем. Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу Dorotye.

«Я узнавал, что в нашей религии нет процесса „развенчивания“ как обряда. Есть инстанции, куда ты платишь гривны, и тебе дают справку, что ты можешь венчаться еще раз. Так как я сейчас не женат и не иду венчаться, мне эта справка не нужна. Но если для моей будущей супруги это будет принципиально важный вопрос и она захочет венчаться, то мне придется пойти, кому-то дать эти деньги, и мне кто-то даст эту бумажку», — пояснил хореограф.

По словам Дикусара, повенчались они с Аленой по той причине, что не планировали расставаться.

Также в интервью Дикусар раскрыл подробности своих отношений с певицей Ириной Билык, с которой он прожил 3 года. Несмотря на то, что пара не находилась в официальном браке, танцор считал эти отношения имеющими законную силу.

«Мы были в гражданском браке. Мы так и считали себя мужем и женой… и для меня нет разницы есть штамп в паспорте — нет штампа в паспорте. Нету для меня разницы. Поэтому я считаю, что да, мы были муж и жена, просто гражданские», — пояснил он.

При этом хореограф с грустью отметил, что Ирина Билык обладает гениальностью, которую он, к сожалению, не смог разгадать.

«Я… Иру, часто у себя в голове называю гениальной, потому что в ней больше, чем талант. В ней есть какая-то гениальность вот, я так и не смог разгадать. Но она, правда, ну поцелована просто Богом. Она космическая», — поделился Дикусар.

Как известно, Дмитрий Дикусар родился в 1985 году в Одессе и стал популярным после участия в шоу «Танцы со звездами». Отношения между Дмитрием и Ириной Билык начались во время совместного участия в проекте «Танцы со звездами» в 2006—2007 годах. Уже в 2007 году пара обменялась клятвами любви в Рио-де-Жанейро. Семейная идиллия продлилась три года. В 2010 году Билык и Дикусар разорвали отношения. Совместных детей у них не было.

С 2013 по 2016 год Дмитрий был женат на коллеге Алене Шоптенко. В октябре 2016 года танцовщица вышла замуж за бизнесмена Алексея Иванова. Летом 2018 года у пары родился сын.

Как писали «ФАКТЫ», недавно Алена Шоптенко отпраздновала 33-й день рождения, о чем без лишней скромности рассказала поклонникам в Instagram. По ее словам, она заканчивает год с радостью, так как он оказался полным испытаний, осознаний, потрясений и переживаний, что все вместе ее изменило.

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