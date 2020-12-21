"Самое время начать новую жизнь": Алена Шоптенко оригинально поздравила себя с днем рождения

Знаменитая украинская танцовщица и хореограф Алена Шоптенко празднует 33-й день рождения, о чем без лишней скромности рассказала в Instagram.

По ее словам, она заканчивает год с радостью, так как он оказался полным испытаний, осознаний, потрясений и переживаний, что все вместе ее изменило.

Алена также призналась, что каждый год в день своего рождения фиксирует на бумаге тезис, который принес ей прошедший год и, который станет очередным пополнением в «копилку» взросления.

«В этом году он (тезис. — Авт.) следующий: „невозможно что-либо поменять, не начав с себя“. Все, что вовне зависит от того что внутри. И вместо того, чтоб сражаться с ветряными мельницами, лучше бороться со своими страхами и комплексами», — отмечает именинница.

Напомним, Шоптенко вместе с мужем совсем недавно переболели коронавирусом, из-за чего сорвалось ее участие в проекте «Танці з зірками».

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