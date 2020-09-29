Муж Алены Шоптенко заболел коронавирусом

Вслед за участницей шоу «Танці з зірками» Аленой Шоптенко, которая вместе с партнером по паркету Олегом Винником заболели коронавирусом, COVID-19 подхватил и ее муж Алексей Иванов.

Через сутки после того, как Алена получила положительный тест методом ПЦР, Алексей почувствовал себя плохо. По его словам, симптомы коронавируса не спутать ни с какими другими. Однако мужчина не стал паниковать, а отнесся к болезни со здравым смыслом и чувством юмора.

«Я, конечно, мечтал быть последним переболевшим на планете, но и тут не вышло побыть особенным. Так что, когда ПЦР жены показал ей положительный результат, я спокойно поматерился и самоизолировался. Через сутки проснувшись утром я почувствовал, что пора сдавать тест. Немного возни и… я гордый обладатель бумажки с надписью «выявлено», — написал Алексей.

Он советует всем не паниковать, при симптомах «короны» сдавать анализы и заранее смоделировать в голове план действий: обзвонить тех, с кем контактировал, связаться с доктором.

«Единственное, вместо драматических строк дам один совет: смоделируйте в голове, что у вас в руках положительный тест и подумайте знаете ли вы что будете делать и куда звонить. Заранее продуманная логистика, уменьшает панику и облегчает жизнь», — написал Иванов в Instagram.

Как чувствует себя двухлетний сын, Алена и Алексей не уточняют.

Напомним, Олег Винник и Алена Шоптенко пропустили пятый эфир «Танців з зірками» из-за коронавируса. У певца выявили воспаление легких, но он переносит болезнь в более легкой форме, чем Алена.

В недавнем интервью «ФАКТАМ» Шоптенко жаловалась на плохое самочувствие, тогда ПЦР-тест показал отрицательный результат на коронавирус. Она продолжала репетировать и сопровождать Винника в туре.

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