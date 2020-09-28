28.17 / 28.37 32.62 / 33.05
Киев: +10
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Олег Винник раскрыл подробности своей болезни

10:05 28 сентября 2020
Олег Винник

Популярный украинский певец Олег Винник, подхвативший COVID-19 и двустороннюю пневмонию, как и его партнерша по «Танцям с зірками» Елена Шоптенко, рассказал, как протекает болезнь.

«Чувствую себя плохо. Посмотрел сегодня все танцы, поскольку так вышло. Но тяжеловато смотреть телевизор. Но выдержал, я тут живой», — сказал он в эфире шоу на «1+1» по видеосвязи.

По его словам, 28 сентября должно состояться повторное обследование — компьютерная томография, анализ крови, ПЦР-тестирование. «Четвертые сутки принимаю антибиотики и не чувствую никакого облегчения. Поэтому очень жду обследования — чтобы понять, как оно действует. Накануне было более-менее нормально, а потом опять все изменилось. Я не понимаю, что происходит. Знаю, что Елене очень плохо. Буду надеяться и молиться, что все нормально при этом вирусе. Как-то странно — если у меня легкая форма, и я так себя чувствую (не более 10 минут на ногах), то как тогда выглядит другая форма заболевания, сложная. Это, действительно, очень серьезные вещи», — рассказывает Олег Винник.

Ведущие шоу пожелали певцу скорейшего выздоровления, а он, послав воздушный поцелуй, также пожелал всем быть здоровыми.

На видео — с 02:11.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», из-за коронавирусной болезни певец Иво Бобул потерял двоих родственников — у младшего брата артиста от болезни скончались супруга и зять.

Фото со странички Олега Винника в соцсетях.

548

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Наташа и Тарзан

Наташа Королева знала об изменах Тарзана: друг семьи открыл правду об особенностях отношений супругов

шоу танцы со звездами

Кухар опростоволосилась на шоу «Танці з зірками», распекая Петрожицкую (видео)

таюне

Жена Олега Винника на шпильках блеснула в Житомире (видео)

Танці з зірками

Скандал с Ольгой Фреймут и признание Олега Винника: самые яркие моменты пятого эфира «Танців з зірками»

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер