Олег Винник раскрыл подробности своей болезни

Популярный украинский певец Олег Винник, подхвативший COVID-19 и двустороннюю пневмонию, как и его партнерша по «Танцям с зірками» Елена Шоптенко, рассказал, как протекает болезнь.

«Чувствую себя плохо. Посмотрел сегодня все танцы, поскольку так вышло. Но тяжеловато смотреть телевизор. Но выдержал, я тут живой», — сказал он в эфире шоу на «1+1» по видеосвязи.

По его словам, 28 сентября должно состояться повторное обследование — компьютерная томография, анализ крови, ПЦР-тестирование. «Четвертые сутки принимаю антибиотики и не чувствую никакого облегчения. Поэтому очень жду обследования — чтобы понять, как оно действует. Накануне было более-менее нормально, а потом опять все изменилось. Я не понимаю, что происходит. Знаю, что Елене очень плохо. Буду надеяться и молиться, что все нормально при этом вирусе. Как-то странно — если у меня легкая форма, и я так себя чувствую (не более 10 минут на ногах), то как тогда выглядит другая форма заболевания, сложная. Это, действительно, очень серьезные вещи», — рассказывает Олег Винник.

Ведущие шоу пожелали певцу скорейшего выздоровления, а он, послав воздушный поцелуй, также пожелал всем быть здоровыми.

На видео — с 02:11.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», из-за коронавирусной болезни певец Иво Бобул потерял двоих родственников — у младшего брата артиста от болезни скончались супруга и зять.

Фото со странички Олега Винника в соцсетях.

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