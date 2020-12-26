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Шоу-бизнес

Ирина Федишин горько расплакалась после концерта

11:33 26 декабря 2020
Концерт

Украинская певица Ирина Федишин, которая недавно поделилась опытом борьбы с коронавирусом, опубликовала архивные снимки с прошлогоднего рождественского концерта «Украина колядует» в своем Instagram.

Ирина Федишина написала, что в 2019 году после окончания концерта она расплакалась в гримерке.

«Год назад состоялся рождественский концерт „Украина колядует“ во Дворце Украина. Помню этот день и по телу пробегает мороз. Сколько переживаний, подготовки и труда было вложено. Признаюсь вам честно, что после концерта я сошла со сцены и расплакалась в гримерке. Сама не знаю почему: или от счастья, что мы это смогли, или от того, что можно уже выдохнуть и спокойно поспать», — написала певица. Однако она рада, что удалось воплотить в жизнь свою мечту и сделать выступление такого уровня.

Фолловеры отмечают, что концерт был невероятный, желают певице здоровья и встркч на выступлениях в новом году.

Напоминаем, из-за пандемии коронавируса Ирина Федишин продала свою квартиру в Болгарии.

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