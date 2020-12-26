Филипп Киркоров впервые высказался относительно решения "жениться на матери своих детей"

На текущей неделе российские СМИ распространили сообщения о том, что известный российский певец Филипп Киркоров будто бы хочет узаконить отношения с матерью своих наследников — дочери Аллы Виктории (2011 года рождения) и сына Мартина (2012 года рождения).

Данные сведения впервые озвучила светская львица Алена Кравец, которая сообщила, что Филиппа Бедросовича даже заметили в свадебном салоне известного дизайнера, пишет «Московский Комсомолец».

Однако сам исполнитель суперхита «Зайка моя» отреагировал на слухи с раздражением.

«Я понятия не имею, кто такая Кравец и о чем вообще идет речь. Глупость какая-то очередная», — сказал Киркоров.

Не исключено, что Алена Кравец поделилась сплетнями, чтобы привлечь к себе внимание СМИ. Ведь в последнее время о ней стали говорить все меньше, а рейтинг блондинки в Instagram никогда не поднимается выше 4.3 по 10-балльной шкале. Возможно, светская львица хочет всего лишь «поправить курс собственных акций на шоу-бирже», и ее слова не стоит воспринимать всерьез.

Как писали «ФАКТЫ», недавно Киркоров подогрел слухи о романе со своей бывшей подопечной Анастасией Стоцкой. На своей странице в Instagram артист показал страстный поцелуй с Настей.

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