Довел театр до ручки: бывший тесть Джигарханяна рассказал, как народный артист руководил коллективом

Виктор Цымбалюк, отец экс-жены недавно умершего актера Армена Джигарханяна, прокомментировал работу своего бывшего зятя во главе Московского драматического театра. Об этом сообщает КП.

Бывший тесть Джигарханяна высказался по поводу нападок на экс-жену Виталину и заявлений что, семья Цымбалюк оккупировала Московский драматический театр и творила там бог знает что.

Виктор Цымбалюк работал в театре инженером по эксплуатации здания и считает, что Армен Джигарханян довел инфраструктуру до плачевного состояния.

«Система безопасности не работала. Насосы, которые во время пожара должны были бы тушить водой сцену и зрительный зал, находились в нерабочем состоянии. Фермы перегружены театральным оборудованием, что грозило обрушением. Режиссер одного спектакля повесил стокилограммовые канаты. Если бы фермы взяли вдруг и сложились, то люди оказались бы под завалом», — утверждает Цымбалюк.

По его словам, Джигарханян не хотел вникать в проблемы, «выживал» из коллектива профессионалов и объяснял разруху в театре ситуацией в России.

«У него всегда был один ответ: «Страна плохая», — вспоминает Цымбалюк.

Ранее сообщалось, что Джигарханян отменил завещание, написанное на бывшую супругу Цымбалюк-Романовскую.

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