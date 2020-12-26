Миссия невыполнима: в Крыму назвали причину, по которой София Ротару не сможет продать отель

Известная украинская певица София Ротару, выставившая на продажу принадлежащий ей отель в оккупированном Крыму Villa Sofia, вряд ли сможет получить за него 25 миллионов евро, пишет РИА ФАН.

Так, по мнению крымских риелторов, указанная представителями цена явно завышена. В частности, специалист по продаже недвижимости в Ялте Олег Дробитько заявил, что ценник в 25 миллионов евро завышен минимум в два раза.

«Я думаю, все понимают, что даже условно 12,5 млн евро — это огромные деньги. Здесь все надо рассчитывать. Хорошая цена для Ялты — это окупаемость объекта за 10 лет», — сказал риелтор.

Он добавил, что даже при стоимости в 12,5 млн евро отель вряд ли отобьет затраты даже за 20 лет.

Дробитько добавил, что, по его мнению, реальная максимальная стоимость Villa Sofia — не более 10 миллионов долларов.

В настоящее время самый дешевый номер в отеле Ротару стоит 16 тысяч рублей в сутки, а вот люкс обойдется в пять раз дороже — в 80 тысяч рублей за ночь. В Villa Sofia ранее останавливались такие известные личности как певец Борис Моисеев и поэт-песенник Илья Резник.

Отметим, что гостиница не единственный объект недвижимости в Крыму, с которым хочет расстаться Ротару. По некоторым данным, она так же выставила на продажу свою квартиру в Ялте и гараж.

Как писали «ФАКТЫ», отель Villa Sofia неожиданно закрыли в октябре 2019 года. Ходили слухи, что гостиница не приносила доходы. Номера были слишком дорогими, певица там давно не появлялась, поэтому ее поклонники и не спешили приезжать.

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