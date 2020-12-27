София Ротару рассказала, как относится к возможному замужеству внучки

Вернувшаяся после выступления на «Песне года» в Москве народная артистка Украины София Ротару приняла участие в записи концерта «Студии Квартал 95», а также дала интервью Кате Осадчей для программы «Светская жизнь». Ротару обещает особый концерт к знаковой дате — 50-летию на сцене. Что касается семейных дел, то певица рада замужеству 30-летней племянницы, а вот 19-летнюю внучку считает слишком юной для брака.

В ходе интервью звезда призналась, что ей катастрофически не хватало концертов во время карантина. «Здоровье — это самое главное. Но я поняла, что без моей профессии, без музыки, зрителей, песни невозможно… Я вышла на сцену и думаю: «Ну наконец-то, слава Богу», — заявила Ротару.

Свой творческий юбилей — 50 лет на сцене — Ротару обещает отметить еще одним большим концертом. Естественно, будет там звучать и «Червона рута» как символ творчества певицы. «Все меня спрашивают: „Когда? Когда юбилейный концерт?“. Будем готовиться, надеюсь, все будет», — обнадежила София Михайловна.

Что касается большой семьи Ротару, то в 2020 году родственников стало еще больше: вышла замуж племянница певицы Соня Кей. София Михайловна рассказала, что жениха Сони — хоккеиста Олега Петрова — впервые увидела на свадьбе, но рада за племянницу. «Я с ним не была знакома, но когда мы пришли в зал, он посмотрел на меня, улыбнулся, и я поняла, что он хороший парень, замечательный! Соня счастлива — это самое главное», — призналась Ротару.

А вот внучке, 19-летней Софии Евдокименко, Ротару осторожно рекомендует не спешить с браком. Бойфренда девушки певица знает. «Я с ним знакома. Но кто знает, это ее судьба, и она будет сама решать. Она еще юная, я считаю, что еще рановато. Она должна закончить учебу, получить хорошее образование», — считает народная артистка.

Напомним, ранее стало известно, что Ротару выставила на продажу свой отель в Крыму. Пока что на «Виллу София» не нашелся покупатель.

Фото sofiarotaru. official/instagram

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