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"Вышла замуж по залету": психолог назвал причину скороспешной свадьбы Лизы Арзамасовой и Ильи Авербуха

11:53 27 декабря 2020
Лиза Арзамасова и Илья Авербух

Доктор психологических наук, профессор Борис Хигир обратил внимание на некоторые факты церемонии росписи известного тренера Ильи Авербуха и «папиной дочки» Лизы Арзамасовой: спортсмен пришел на торжество в футболке и мятых штанах — как будто собирался в магазин, но по пути решил заскочить в загс, пишет «Экспресс-газета».

«Какой смокинг, какая бабочка? Про цветы невесте Илья тоже забыл. Впечатление такое, что Лиза Арзамасова достала его вопросами типа „Когда же мы распишемся?“ Он не выдержал — и сдался. Вряд ли многие считают, что это большая любовь. Авербуху — 47 лет, Лиза на 22 года моложе. Звезда сериала „Папины дочки“ и в мужья выбрала себе папу», — говорит психолог.

Кроме того, невеста тоже была не в белом платье, а в серо-голубом, и без фаты. Возникает резонный вопрос: зачем такая спешка? На дворе декабрь, промозглая зима. Неужели нельзя было подождать до лета или хотя бы до весны? Тогда и карантинные ограничения могут пойти на спад. Возможно ответ на этот вопрос заключается в том, что актриса узнала, что уже беременна, и поставила Авербуху ультиматум.

Внешний вид жениха вызвал у пользователей соцсетей нескрываемое удивление.

«Ужас! Мало того, что жених старый, так еще и оделся, как пастух. Вообще неуважение к событию и к невесте», «У нее первая свадьба. И даже ни одной красивой фотки на память не останется. Жених и так, извините, немолод, а еще и простачок. Он бы спортивный костюм еще надел на свадьбу», — пишут в соцсетях.

Многие в принципе не верили в их роман — уж слишком большая разница в возрасте. Говорят, что Авербух впервые обратил на Лизу внимание (как на девушку) восемь лет назад, когда она каталась в его ледовом шоу по мотивам мультсериала «Винкс на льду». Собственно, Арзамасову туда и пригласил сам Илья, причем на главную роль. При этом 17-летняя актриса была единственным из участников шоу, кто не был профессиональной фигуристкой. Шепоток среди спортсменов тогда пошел, но быстро затих.

Опытный сердцеед Авербух дождался, когда нежный бутон нальется соком, раскроется, — и сорвал цветок. Елизавета, как видим, согласилась. Против сначала была только ее мама. Но когда Юлия Викторовна узнала, что суммарный годовой доход Авербуха превышает 2 миллиона долларов, она поневоле смягчилась.

Как писали «ФАКТЫ», недавно актриса Елизавета Арзамасова вышла замуж за известного фигуриста, хореографа и тренера Илью Авербуха.

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