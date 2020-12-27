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Шоу-бизнес

Просто Тарантино! Влад Яма показал себя с пышной шевелюрой

15:07 27 декабря 2020
Влад Яма

Известный украинский хореограф, судья «Танців з зірками» Влад Яма решил перед Новым годом поделиться в Instagram довольно редким снимком — с шевелюрой вместо лысины и хитрой улыбкой на лице.

«Многие думают, что я сразу родился лысеньким. Да, так и есть, но потом, как и все, „зарос“. Мало того, я дико любил ходить в парикмахерскую, часто в кресле засыпал от удовольствия. Неплохо справлялся с прической для турниров и шоу, иногда и партнерше помогал», — написал известный танцор.

По его словам, ближе к совершеннолетию у него появилась мечта отпустить «хвостик», так как среди танцоров-латинистов это тогда было модно.

«Не дотерпел. На фото мой максимум — кудри еще т. е. Чуть позже побрился (КСТАТИ, ЗНАЕТЕ ЗАЧЕМ?), а дальше вы уже видели). Ну, а бритым на турнирах уже не соревновался, это и до сих пор не принято», — написал Влад Яма и выложил фото, на котором он держит миску с раками. Он пояснил, что это напоминание о его знаке Зодиака.

Пользователи разразились бурей комментариев танцору, утверждая, что привыкли к его лысине, но и с волосами он выглядит хорошо.

Как писали «ФАКТЫ», недавно Влад Яма признался, что боится кошек. Страх перед хвостатыми появился у него в раннем детстве.

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