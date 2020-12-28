«Ну очень некрасиво поступили»: «холостячку» Мишину пристыдили из-за отвергнутого участника

Актриса Ксения Мишина выложила в своем Instagram видео с участниками шоу «Холостячка» и снова оказалась в центре скандала — в кадре не оказалось дошедшего до финала и отвергнутого Мишиной Алексея Тригубенко.

Более того, его имени не оказалось в списке тех, кого «Холостячка» поблагодарила за участие в проекте, на что обратили внимание его фанаты, которые ранее ополчились на девушку.

«Получается, в вашей жизни не было Алексея?», «Я так смотрю, что с Алексеем совсем не сложились отношения после проекта?», «Он не сидел в студии только потому, что все еще любит Ксению Мишину», — написали они.

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И хотя после возмущенных комментариев Мишина добавила Алексея Тригубенко в список, даже это не понравилось его поклонницам, которые сочли это «одолжением с барского плеча».

Сам же Тригубенко после проекта в своем Instragram написал, что благодаря «Холостячке» научился принимать себя, разрываться жизнью, в которой есть чувства и яркие эмоции.

«Для меня открылся новый мир, в котором я стал счастливее!», — сообщил он.

Напомним, победитель шоу Александр Эллерт признался, что они с Мишиной живут вместе.

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