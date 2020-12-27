28.17 / 28.34 34.14 / 34.41
Киев: 0
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Пообещал любить даже с животом: победитель "Холостячки" объяснился по поводу "беременности" Ксении

16:33 27 декабря 2020
Ксения Мишина и Александр Эллерт

Победитель первого сезона реалити «Холостячка» Александр Эллерт сознался в том, что опубликованный им на днях снимок «беременной» Ксении Мишиной является всего лишь коллажем.

Тот самый скандальный коллаж

«Стоп, стоп, хватит! Извините, извините, но это просто неудачная шутка, просто Ксю показала, что меня ждет чуть дальше, и буду ли я ее любить с таким животом. Ну конечно же, буду!», — сообщил Эллерт в Instagram-stories.

Вероятно, поклонники Ксении завалили сценариста «Квартала 95» вопросами наподобие «а на каком она месяце», «а кто будет — мальчик или девочка», и он решил сознаться, что «неудачно пошутил».

Доказательством своего мастерского владения Photoshope стал еще один его коллаж.

Известно, что после проекта Мишина и Эллерт продолжили отношения и даже живут вместе. 26 декабря их совместные фото в романтической обстановке опубликовал в своем Instagram известный киевский фотограф.

Напомним, актриса до сих пор пытается оправдаться перед подписчиками в Instagram за свой итоговый выбор на шоу.

286

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Геннадий Кернес

В очереди — жена и трое детей: стало известно, кому мэр Харькова оставил свое состояние

Лиза Арзамасова и Илья Авербух

"Вышла замуж по залету": психолог назвал причину скороспешной свадьбы Лизы Арзамасовой и Ильи Авербуха

Ломаченко&nbsp;— Лопес

Бой Ломаченко – Лопес получил сомнительное признание

Алла Добкина

Длинноногая дочь экс-нардепа Добкина нацелилась на "Олимпийский"

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер