Пообещал любить даже с животом: победитель "Холостячки" объяснился по поводу "беременности" Ксении

Победитель первого сезона реалити «Холостячка» Александр Эллерт сознался в том, что опубликованный им на днях снимок «беременной» Ксении Мишиной является всего лишь коллажем.

Тот самый скандальный коллаж

«Стоп, стоп, хватит! Извините, извините, но это просто неудачная шутка, просто Ксю показала, что меня ждет чуть дальше, и буду ли я ее любить с таким животом. Ну конечно же, буду!», — сообщил Эллерт в Instagram-stories.

Вероятно, поклонники Ксении завалили сценариста «Квартала 95» вопросами наподобие «а на каком она месяце», «а кто будет — мальчик или девочка», и он решил сознаться, что «неудачно пошутил».

Доказательством своего мастерского владения Photoshope стал еще один его коллаж.

Известно, что после проекта Мишина и Эллерт продолжили отношения и даже живут вместе. 26 декабря их совместные фото в романтической обстановке опубликовал в своем Instagram известный киевский фотограф.

Напомним, актриса до сих пор пытается оправдаться перед подписчиками в Instagram за свой итоговый выбор на шоу.

286

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter