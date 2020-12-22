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Шоу-бизнес

«Второго Гитлера мы не переживем»: Эллерт отреагировал на истерики из-за Мишиной

8:10 22 декабря 2020
«Второго гитлера мы не переживем»: Эллерт отреагировал на истерики из-за Мишиной

Избранник «Холостячки» Ксении Мишиной Александр Эллерт дал отпор хэйтерам, которые набросились на него по завершению телешоу. В своем Instagram он пригрозил им, что у самых злобных комментаторов Дед Мороз «заберет плазмы».

Отдельно он обратился к мамам в декрете, которые коротают время в написании отзывов о телешоу. ⠀

«Мне кажется, что когда человек злится, вокруг него некое облако злости образовывается… Поэтому обращаюсь к мамочкам, которые пишут из декрета… Аккуратней, плиз, это облако может вдохнуть ваш ребенок, а второго Гитлера мы не переживем», — написал он, анонсировав в комментариях «бой добра и рвоты».

Одна из пользовательниц в ответ объяснила поведение злобных комментаторов тем, что все слишком перенервничали во время шоу.

«Люди просто сильно перенервничали в течение проекта, и немножко забыли, где заканчивается их личная жизнь и начинается ваша», — гласит ее комментарий.

Напомним, сразу по завершении шоу пользователи начали называть финал «главным разочарованием» года и успокаивать «проигравшего бой» бизнесмена Алексея Трегубенко.

Фото СТБ

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