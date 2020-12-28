«До какого же маразма доходят»: Гарик Харламов испытал гнев читателей из-за шуток о Дмитрии Гордоне

Российский шоумен Гарик Харламов, который регулярно троллит чужие телепроекты, проехался и по недавнему интервью известного украинского журналиста Дмитрия Гордона, однако получил жесткую «ответку» в сети.

Не привыкший к такой реакции, Харламов решил расставить точки над «і».

«До какого же маразма доходят некоторые „комментаторы“… Это все равно, что вы рассказываете анекдот в надежде, что ваш оппонент рассмеется и на самом смешном месте он кричит, что вы **вно и бросается на вас с кулаками. Это безусловно болезнь. Такое возможно в детском саду, но не во взрослом виде. Как же хорошо, что адекватных людей все-таки большее !! Держимся, ребята», — написал он в Instagram, комментируя свой нашумевший ролик.

Отметим, что в последнем своем скетче Харламов высмеял знаменитую сцену поединка Брюса Ли с Чаком Норисом в старом фильме «Путь дракона» (1972 год), поэтому рискует получить не только словесную отповедь.

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