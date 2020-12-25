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Шоу-бизнес

"Я чёт поржал": Харламов поиздевался над знаменитой сценой из фильма с Брюсом Ли

15:44 25 декабря 2020
Сцена из фильма

Российский шоумен Гарик Харламов высмеял эпическую сцену боя Брюса Ли и Чака Нориса в старом фильме «Путь дракона» (1972 год).

В своем Instagram он сообщил, что «новую версию» боя увидел в сети и не смог пройти мимо. Суть в том, что авторы ролика наложили на видео новую, романтическую музыку, что превратило схватку в несколько иной вид поединка — интимную встречу двух мужчин.

По мнению Харламова, это именно тот случай, когда музыка в кино решает многое.

«Главное что бы мама в этот момент не зашла, а то потом оправдываться долго придется», — прокомментировал увиденное один из пользователей.

Примечательно, что «Путь дракона» — это первая голливудская работа Брюса Ли в качестве режиссера, актера и автора сценария. В финале фильма он побеждает героя Чака Норриса.

Оригинальная версия знаменитой сцены:

А тем временем Кристина Асмус впервые объяснила причину развода с Харламовым.

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