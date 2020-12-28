Стало известно о вражде Меган Маркл с знаменитой голливудской звездой

Жена британского принца Гарри, бывшая американская актриса Меган Маркл (которая, по слухам, ждет второго ребенка) пытается сейчас устроить свою жизнь в Калифорнии, налаживая связи с голливудскими звездами. Однако это не всегда проходит удачно. Так, издание New Idea сообщает, что Меган хотела установить контакт с Дженнифер Энистон, которая теперь проживает по соседству с герцогом и герцогиней Сассекскими. Однако попытки Маркл подружиться с Энистон были холодно отвергнуты.

По сведениям издания, взаимная неприязнь Дженнифер и Меган зародилась еще больше девяти лет назад во время съемок фильма «Несносные боссы», вышедшего в прокат в 2011 году. Энистон сыграла в нем одну из главных ролей, а Меган получила эпизодическую, которая заняла на экране всего 30 секунд. Изначально Маркл планировали отвести чуть больше времени, но затем ее участие было урезано до минимума.

«Когда Меган дали роль в „Несносных боссах“, ей виделось, что Джен поймет, какая она замечательная, и они станут хорошими подругами. Но на самом деле ничего подобного и близко не было. Джен едва ее замечала. А Меган была просто опустошена, узнав, что ее роль сократилась до 30 секунд», — утверждает инсайдер. Будущая герцогиня была настолько разочарована, что принялась во всеуслышание критиковать фильм и говорить гадости об участвовавших в нем звездах. Меган заявляла, что она ничуть не хуже Дженнифер, и что «однажды она ей покажет».

Дженнифер Энистон

«Большинство людей, конечно понимали, что это просто «зелен виноград», — говорит источник. Но, к несчастью для Меган, эти разговоры и жалобы дошли до Энистон. И она их запомнила. К тому же, как утверждает издание, у Дженнифер есть еще одна причина недолюбливать Меган. Ей стало известно, что что Маркл будто бы заявляла, что она не против стать «следующей миссис Питт». Это было в начале 2000-х годов, когда Энистон и ее первый муж Брэд Питт переживали болезненный для Дженнифер разрыв: актер увлекся своей партнершей по фильму «Мистер и миссис Смит» Анджелиной Джоли. Ранее в этом году Меган пыталась установить деловые связи с Питтом и его продюсерской компанией Plan B. Энистон это не слишком понравилось.

Меган Маркл, получившая относительную известность благодаря сериалу «Форс-мажоры», никогда не входила в число голливудских звезд первого класса. Но, когда у нее начался роман с принцем, дальновидно старалась завести дружбу со знаменитостями. Так, она пригласила на свою свадьбу с Гарри Джорджа Клуни и Опру Уинфри. Хотя Клуни позже признал, что практически не был знаком с женихом и невестой. После свадьбы актер тем не менее неоднократно публично высказывался в защиту пары, которую критиковали в прессе. А Опра недавно прорекламировала в Instagram продукцию компании, в которую Меган вложила свои деньги.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Меган Маркл и принц Гарри показали своего сына Арчи на рождественской открытке — фанаты недовольны.

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