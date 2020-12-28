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Шоу-бизнес

«Ты скатился»: Фреймут у Дурнева вызвала шквал негодования от зрителей

12:34 28 декабря 2020
Ольга Фреймут в эфире шоу

Телеведущий и блогер Алексей Дурнев пригласил в эфир своего YouTube-шоу «Еда Дурнева» известного телеревизора Ольгу Фреймут.

«Сегодня мы тестируем ЕВРАЗИЮ, в гостях Ольга Фреймут», — анонсировал Дурнев.

В опубликованном в соцсети фрагменте шоу беседа начинается с неожиданного признания Фреймут.

«Ты мне очень нравишься, я тебя терпеть не могу», — говорит она.

Далее следует фрагменты, в которых Дурнев восхищается тем фактом, что Ольга «щипает хлеб все 32 года своей жизни», и предлагает ей попробовать нечто из коробки китайской лапши, похожее на зуб.

«Леша перешел на персонажей, которых максимально тролит», «За что вы ненавидите Фреймут?», «Фреймут нормальная баба чё вы?!», — гласят комментарии под постом.

Впрочем, нашлись среди комментаторов и те, кто потроллил и гостью шоу.

Напомним, в разгар шоу «Танці з зірками» Ольга Фреймут дала неожиданный совет, как можно «конфликтовать с добром и стилем» не ради испорченного настроения, а «ради результата».

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