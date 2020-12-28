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Шоу-бизнес

Дочь Кайли Дженнер получила на Рождество карету Золушки

0:05 29 декабря 2020
Кайли Дженнер и Сторми

Дочь Кайли Дженнер Сторми, которой 1 февраля исполнится три года, получила в подарок на Рождество карету Золушки. Карета выполнена почти в натуральную величину, снабжена табличкой с надписью «Принцесса Сторми» и украшена иллюминацией, которая эффектно светится по вечерам. Такой роскошный подарок сделал девочке ее папа — рэпер Трэвис Скотт. Кайли рассталась с ним в 2019 году, но продолжает общаться ради ребенка.

Сторми с отцом

Ранее 23-летняя Дженнер, признанная самой высокооплачиваемой знаменитостью в мире, шокировала фанатов, подарив дочке сумочку за 1390 долларов.

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