В ушах баклажаны и подпоясана занавеской: Ким Кардашьян удивила праздничным нарядом

Светская львица, модель и бизнес-леди Ким Кардашьян, которая ранее пообещала раздать полмиллиона долларов своим подписчикам, поделилась в Instagram снимками с семейной рождественской вечеринки, которая в этом году прошла в доме ее старшей сестры Кортни Кардашьян.

На фото 40-летняя Ким позирует с детьми, сестрами и своей 65-летней матерью Крис Дженнер. Муж Ким Канье Уэст отсутствовал. По информации инсайдеров, супруги сейчас живут врозь, хотя пока и не подавали на развод. Не было также 36-летней Хлое Кардашьян, которая встречала Рождество в Массачусетсе вместе со своей двухлетней дочерью Тру и бойфрендом-баскетболистом Тристаном Томпсоном, с которым она помирилась после разрыва, вызванного его многочисленными изменами.

Подписчиков несколько удивил праздничный наряд Ким. Он состоял из темно-зеленого корсета, напоминающего не то панцирь жука, не то накачанный пресс культуриста, и атласной светло-зеленой юбки с запахом. Некоторым пользователям соцсетей показалось, что светская львица подпоясалась занавеской. В ушах у Кардашьян раскачивались громадные серьги, похожие на баклажаны.

Ким Кардашьян и Кайли Дженнер

Ким и Кендалл Дженнер

Ким и Крис Дженнер

Ким и Кортни Кардашьян

Ранее «ФАКТЫ» писали, что украшенный к Рождеству особняк Ким Кардашьян сравнили с моргом.





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