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Шоу-бизнес

Дочь Оли Поляковой опубликовала редкое фото с отцом

15:50 28 декабря 2020
Мария Полякова

15-летняя дочка певицы и телеведущей Ольги Поляковой Мария опубликовала семейную фотографию — вместе с супругой и дочерьми снялся и ее отец Вадим Поляков.

«Немного о нашей семейке. А сколько у вас в семье людей?» — пишет девушка в Instagram. Любопытен тот факт, что Вадим Поляков практически не фигурирует на фото, которые выставляют в сеть его близкие.

Недавно певица Оля Полякова, которая продолжает экспериментировать со своей внешностью, «примерила» на себя образ Нади Дорофеевой. По крайней мере такую схожесть заметили некоторые ее фолловеры.

Фото Марии Поляковой из социальных сетей.

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