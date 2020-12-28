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Шоу-бизнес

Блеснула фигурой: Олег Винник показал «рабочее» фото в обнимку с женой

16:55 28 декабря 2020
Олег Винник

Популярный певец Олег Винник показал серию фотографий, сделанных во время записи новогоднего концерта. На одной из них — супруга певца Таисия Сватко (Таюне) в обгятивающем черном костюме.

Фотоподборку певец выложил в своем Instagram, пообещав «бомбическую» новогоднюю ночь.

А вот и фотография Олега Винника с Таюне.

Ранее сообщалось, что Таисия Сватко в новогоднюю ночь появится на ТВ и, скорее всего, исполнит свой хит 2020 года «Бачу-бачу» — за него певица получила награду «Лучшая песня года».

Напомним, что фото Таюне в обтягивающем черном костюме впечатлило поклонников — Олег Винник публиковал большую подборку фотографий с концертов, которые он дал в 2020 году. Фолловеры называли Винника и Таисию очень красивой парой.

Фото Олега Винника из соцсетей.

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