Актер Алексей Панин загрустил по Киеву и упрекнул Путина

Российский актер Алексей Панин вспомнил, как снимался в клипе Ирины Билык, и пожалел, что теперь из-за Путина не может приехать в столицу Украины. Об этом он сообщил в своем Instagram.

Алексей Панин опубликовал отрывок из клипа Ирины Билык на песню «Мы будем вместе», в котором он снялся в 2013 году, и поностальгировал по тем дням.

«Клёвое было время, и мы отрывались „как в последний раз“! Жаль, что дороги в Киев закрыты. Спасибо Путину», — написал Панин.

Фолловеры также отмечают удачное появление Панина в клипе украинской певицы.

Ранее сообщалось, что скандальный актер Алексей Панин станцевал на фоне Рейхстага, а затем выложил видео в социальные сети.

Фото: Instagram Алексея Панина

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