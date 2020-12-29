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Шоу-бизнес

«Кто еще батька?» Гарик Харламов высмеял адепта Лукашенко

9:23 29 декабря 2020
Гарик Харламов

Военный комиссар Гомельской области (Беларусь) Андрей Кривоносов, недавно подтвердивший, что он — «ябатька», чем выразил приверженность режиму Александру Лукашенко, стал мишенью для шутки шоумена Гарика Харламова.

В своем Instagram Харламов выложил отрывки из музыкальных клипов, где солисты произносят «я», совместив это со словами гомельского военного комиссара. «Кто еще батька?» — таким комментарием сопроводил он видео.

Напомним, что недавно Харламов придумал поединок, который мог бы стать самым рейтинговым «на всем постсоветском пространстве» — он съязвил, что при подаче заявки в MMA огромный ажиотаж вызвал бы бой украинского журналиста Дмитрия Гордона с российским пропагандистом Владимиром Соловьевым. Это предложение он проиллюстрировал видео, снятом в спортзале, где Дмитрий Гордон отрабатывал удары на манекене.

Фото — скриншот.

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