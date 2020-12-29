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Шоу-бизнес

Регина Тодоренко «оголилась» и впечатлила Ксению Собчак

10:11 29 декабря 2020
Регина Тодоренко

Известная украинская телеведущая Регина Тодоренко, которая недавно предстала перед поклонниками в образp Мэрилин Монро, опубликовала в своем Instagram «обнаженное» фото.

На снимке. Регина Тодоренко бежит по пляжу.

Фото быстро собрало десятки тысяч лайков и множество комментариев: «А трусы ветром сдуло?», «Как так же не стесняться, расскажите секрет».

Фото впечатлило и российскую телеведущую Ксению Собчак, которая перепостила снимок Тодоренко в своем Telegram-канале и лаконично подписала кадр: «Показалось».

Ранее сообщалось, что Регина Тодоренко, давая интервью вместе с Владом Топаловым, попала в громкий скандал заявив, что жертва семейного насилия обычно сама виновата в том, что с ней происходит.

Фото: Instagram Регины Тодоренко

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