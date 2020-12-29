Регина Тодоренко «оголилась» и впечатлила Ксению Собчак
Известная украинская телеведущая Регина Тодоренко, которая недавно предстала перед поклонниками в образp Мэрилин Монро, опубликовала в своем Instagram «обнаженное» фото.
На снимке. Регина Тодоренко бежит по пляжу.
Фото быстро собрало десятки тысяч лайков и множество комментариев: «А трусы ветром сдуло?», «Как так же не стесняться, расскажите секрет».
Фото впечатлило и российскую телеведущую Ксению Собчак, которая перепостила снимок Тодоренко в своем Telegram-канале и лаконично подписала кадр: «Показалось».
Ранее сообщалось, что Регина Тодоренко, давая интервью вместе с Владом Топаловым, попала в громкий скандал заявив, что жертва семейного насилия обычно сама виновата в том, что с ней происходит.
Фото: Instagram Регины Тодоренко425
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