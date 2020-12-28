Хотела стать Монро, а получилась Асмус: Тодоренко поэкспериментировала с новым образом
Тележурналистка Регина Тодоренко, которая недавно оригинально отпраздновала двухлетие своего сына, опубликовала в Instagram фото в новом образе.
«Просто хорошего всем настроения», — подписала снимок Регина Тодоренко.
Фото вызвало ажиотаж среди фолловеров. Многие выражают восторг при помощи эмодзи.
«Покажите, как Влад волну ловит!!! Классно, что он прилетел к Вам!» — написала одна из подписчиц.
Другие фолловеры сравнили Регину Тодренко с Мэрилин Монро. Но здесь же опубликован и комментарий: «На Кристину Асмус получилось похоже».
А одна из подписчиц и вовсе написала, что на фото Регина похожа на Влада Топалова.
Ранее сообщалось, что маленький сын Регины Тодоренко сломал руку — мальчику наложили гипс.
Фото: Instagram Регины Тодоренко349
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