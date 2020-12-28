Хотела стать Монро, а получилась Асмус: Тодоренко поэкспериментировала с новым образом

Тележурналистка Регина Тодоренко, которая недавно оригинально отпраздновала двухлетие своего сына, опубликовала в Instagram фото в новом образе.

«Просто хорошего всем настроения», — подписала снимок Регина Тодоренко.

Фото вызвало ажиотаж среди фолловеров. Многие выражают восторг при помощи эмодзи.

«Покажите, как Влад волну ловит!!! Классно, что он прилетел к Вам!» — написала одна из подписчиц.

Другие фолловеры сравнили Регину Тодренко с Мэрилин Монро. Но здесь же опубликован и комментарий: «На Кристину Асмус получилось похоже».

А одна из подписчиц и вовсе написала, что на фото Регина похожа на Влада Топалова.

Ранее сообщалось, что маленький сын Регины Тодоренко сломал руку — мальчику наложили гипс.

Фото: Instagram Регины Тодоренко

349

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter