Полина Гагарина официально избавилась от мужа

Популярная певица Полина Гагарина официально оформила развод с мужем Дмитрием Исхаковым. Точку в бракоразводном процессе поставил мировой суд московского района Печатники.

Полина и Дмитрий расстались осенью 2019 года после семи лет брака. Говорят, инициатором выступила сама Полина. Бывшие супруги сохранили дружеские отношения ради детей: у Полина есть 13-летний сын Андрей от первого брака, а также совместная с Дмитрием 3-летняя дочь Мия.

Причины развода звезды не называют. Злые языки утверждают, что дело в деньгах. Ведь Полина зарабатывает гораздо больше мужа и является кормилицей семьи. Якобы певица устала тянуть все на себе.

«Нет никакой ссоры, дележа имущества, детей. Все мирно, спокойно. Я не люблю ни на чем таком хайпиться… Очень надеюсь, что все пройдет тихо, интеллигентно, по-человечески. Потому что все-таки у нас самые лучшие дети на свете, которых мы оба обожаем. Мы сейчас сконцентрированы на их воспитании. Это самое главное», — сказала Гагарина в недавнем интервью в шоу «Вечерний Ургант».

Дмитрий Исхаков пытался сохранить брак. Он высказал свою точку зрения на развод. Недавно также развелась певица Пелагея.

320

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter