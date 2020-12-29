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Шоу-бизнес

«Скоро сделаю заявление»: Камалия обеспокоила фанатов из-за посещения онкоцентра

11:10 29 декабря 2020
Камалия

Певица Камалия, переболевшая коронавирусом, обеспокоила фанатов из-за посещения Национального института рака. О визите в клинику звезда рассказала ранее на своей странице в Facebook. Камалия написала тревожный пост и поблагодарила своего ангела-хранителя.

«Я родилась в рубашке, и у меня очень сильный ангел хранитель, который ведёт меня за руку и не отпускает её! Спасибо Господу Богу за него! Никогда не перестану благодарить! Спасибо, что всё вовремя! Жизнь прекрасна!», — написала Камалия Захур.

Певица не стала уточнять, что заставило ее посетить онкоцентр. В новом интервью Камалия сказала, что пока не готова говорить на эту тему. Но пообещала, что скоро сделает заявление и подробно все расскажет.

«Сейчас у меня все хорошо. Онкология на разных стадиях — это разные вещи. Скоро я сделаю заявление. Это касается всех женщин. Если вас что-то тревожит, не ждите, не откладывайте, сразу же обращайтесь к врачу», — сказала Камалия в интервью программе «Зірковий шлях» на канале «Украина».

Напомним, Камалия с мужем и дочками переболели коронавирусом. После преодоления болезни они оправились на обследование в Германию.

Певица предположила, что в ближайшее время вакцина не будет доступна украинцам.

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